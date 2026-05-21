PJ toma conta de investigação de irmãos franceses abandonados em Alcácer do Sal

A Polícia Judiciária (PJ) tomou hoje conta das investigações do caso dos dois irmãos franceses, de 3 e 5 anos, encontrados sozinhos junto à Estrada Nacional 253 (EN253), entre Comporta a Alcácer do Sal.

Em declarações à Lusa, fonte explicou que o caso, que estava nas mãos da GNR, passou para a PJ “ao final da manhã de hoje, por determinação do Ministério Público de Grândola”.

O Conselho Superior de Magistratura revelou que as crianças encontradas em Alcácer do Sal, e de acordo com informação transmitida pela comarca de Setúbal, "não foram entregues à embaixada" de França.

"No âmbito do processo, foram apenas solicitadas informações à embaixada", sendo que "a medida aplicada pelo tribunal foi a de acolhimento familiar", esclareceu o Conselho Superior de Magistratura.

Na terça-feira, por volta das 19h00, os dois irmãos, de nacionalidade francesa, foram encontrados quando se encontravam sozinhos e a vaguear junto à EN253, na zona do Monte Novo do Sul, perto de Alcácer do Sal, distrito de Setúbal.