uma parceria com o Jornal Expresso
21/05/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Nacional | 21-05-2026 13:45

PJ toma conta de investigação de irmãos franceses abandonados em Alcácer do Sal

pj judiciaria policia ilustrativ
foto ilustrativa
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Caso transitou hoje da GNR para a PJ.

A Polícia Judiciária (PJ) tomou hoje conta das investigações do caso dos dois irmãos franceses, de 3 e 5 anos, encontrados sozinhos junto à Estrada Nacional 253 (EN253), entre Comporta a Alcácer do Sal.
Em declarações à Lusa, fonte explicou que o caso, que estava nas mãos da GNR, passou para a PJ “ao final da manhã de hoje, por determinação do Ministério Público de Grândola”.
O Conselho Superior de Magistratura revelou que as crianças encontradas em Alcácer do Sal, e de acordo com informação transmitida pela comarca de Setúbal, "não foram entregues à embaixada" de França.
"No âmbito do processo, foram apenas solicitadas informações à embaixada", sendo que "a medida aplicada pelo tribunal foi a de acolhimento familiar", esclareceu o Conselho Superior de Magistratura.
Na terça-feira, por volta das 19h00, os dois irmãos, de nacionalidade francesa, foram encontrados quando se encontravam sozinhos e a vaguear junto à EN253, na zona do Monte Novo do Sul, perto de Alcácer do Sal, distrito de Setúbal.

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1771
    20-05-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1771
    20-05-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1771
    20-05-2026
    Capa Vale Tejo
    20-05-2026
    Especiais de O MIRANTE
    22-04-2026
    Revista Saúde e Bem Estar
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região