Nacional | 25-05-2026 10:26
Prejuízos da TAP caíram para 39,9 milhões de euros no 1.º trimestre
Em comunicado, a companhia aérea portuguesa destaca o crescimento de 11% das receitas operacionais.
Os prejuízos da TAP Air Portugal caíram para 39,9 milhões de euros no 1.º trimestre do ano, uma recuperação que a companhia aérea atribui ao papel de mercados como a América do Sul e América do Norte.
Em comunicado, a companhia aérea portuguesa destaca o crescimento de 11% das receitas operacionais, para 914,4 milhões de euro, impulsionadas sobretudo pelo aumento das receitas de passagens e pela melhoria das receitas unitárias, num contexto de crescimento da capacidade (+3,9%).
A TAP refere que o segmento de manutenção para terceiros registou também um contributo relevante, com um aumento de receitas de 31,8%.
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