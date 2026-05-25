Prejuízos da TAP caíram para 39,9 milhões de euros no 1.º trimestre

Os prejuízos da TAP Air Portugal caíram para 39,9 milhões de euros no 1.º trimestre do ano, uma recuperação que a companhia aérea atribui ao papel de mercados como a América do Sul e América do Norte.

Em comunicado, a companhia aérea portuguesa destaca o crescimento de 11% das receitas operacionais, para 914,4 milhões de euro, impulsionadas sobretudo pelo aumento das receitas de passagens e pela melhoria das receitas unitárias, num contexto de crescimento da capacidade (+3,9%).

A TAP refere que o segmento de manutenção para terceiros registou também um contributo relevante, com um aumento de receitas de 31,8%.