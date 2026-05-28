Catorze distritos sob aviso amarelo devido ao tempo quente
O IPMA prevê para hoje no continente continuação de tempo quente, com céu pouco nublado, com mais nebulosidade no litoral, intensificação do vento no litoral oeste a partir da tarde e descida da temperatura máxima, em especial no litoral oeste.
Catorze distritos de Portugal continental estão hoje sob aviso amarelo devido ao tempo quente, oito dos quais vão permanecer até sábado, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).
O aviso nos distritos do Porto, Setúbal, Santarém, Viana do Castelo, Coimbra e Braga vai vigorar até às 18:00 de hoje e Bragança, Viseu, Évora, Guarda, Vila Real, Castelo Branco, Portalegre e Beja até às 18:00 de sábado face à persistência de valores elevados da temperatura máxima.
Quanto aos incêndios, o distrito de Faro vai ter concelhos com risco máximo, pelo menos até domingo, e várias regiões do interior do país vão enfrentar um risco muito elevado.
Hoje, os concelhos de Loulé, São Brás de Alportel e Tavira, no distrito de Faro, apresentam perigo máximo de incêndio rural, estando quase todos os concelhos do continente em risco muito elevado e elevado.
O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.
O IPMA prevê para hoje no continente continuação de tempo quente, com céu pouco nublado, com mais nebulosidade no litoral, intensificação do vento no litoral oeste a partir da tarde e descida da temperatura máxima, em especial no litoral oeste.
As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 15 graus Celsius (em Leiria e Viana do Castelo) e os 20 (em Castelo Branco) e as máximas entre os 23 (em Aveiro) e os 36 (em Évora e Beja).