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Nacional | 28-05-2026 09:01

Continente e Madeira em risco muito elevado de exposição à radiação UV

Calor Quente sol
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O risco vai manter-se muito elevado até domingo.

Todos os distritos de Portugal continental e o arquipélago da Madeira estão hoje em risco muito elevado de exposição à radiação ultravioleta (UV), segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).
O risco vai manter-se muito elevado até domingo.
O arquipélago dos Açores também está hoje em risco muito elevado, com exceção do grupo Ocidental (Flores e Corvo), que está com nível moderado.
Na sexta-feira, a ilha Terceira no grupo Central enfrentará níveis muito elevados, São Miguel (grupo Oriental) e Flores (Ocidental) elevados e Pico (Central) moderado.
A escala de radiação ultravioleta tem cinco níveis, entre risco extremo e baixo.
Para as regiões em risco extremo, o IPMA recomenda que se evite o mais possível a exposição ao sol.
No que diz respeito a regiões com risco muito elevado, o IPMA aconselha a utilização de óculos de sol com filtro UV, chapéu, 't-shirt', guarda-sol, protetor solar e que se evite a exposição das crianças ao sol.
O IPMA recomenda para as regiões com risco elevado o uso de óculos de sol com filtro UV, chapéu, ‘t-shirt’ e protetor solar.

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