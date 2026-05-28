Despesa pública com pensões sobe 48% numa década

A despesa pública com pensões alcançou os 37.589 milhões de euros em 2025, registando um aumento acumulado de 47,6% face a 2015, segundo um relatório divulgado esta quarta-feira pelo Conselho das Finanças Públicas (CFP). O documento sobre a Evolução Orçamental da Segurança Social e da Caixa Geral de Aposentações (CGA) em 2025, que pela primeira vez avalia a despesa pública total com pensões, indica que o montante gasto no ano passado representa mais 12.123 milhões de euros do que há uma década. Segundo o CFP, as pensões do regime contributivo continuam a representar a maior fatia da despesa, tanto na Segurança Social como na CGA, tendo crescido 71,9% e 30,6%, respectivamente.

Na Segurança Social, o peso das pensões contributivas no total aumentou de 46,8% em 2015 para 54,5% em 2025, destacando-se sobretudo as pensões do sistema previdencial. Já na CGA, embora o regime contributivo continue a ser dominante, o seu peso relativo diminuiu ligeiramente ao longo da década, passando de 33,6% para 32,2%. Apesar da subida nominal da despesa, o CFP sublinha que o peso das pensões na economia reduziu-se. Em percentagem do PIB nominal, a despesa caiu de 14,2% em 2015 para 12,3% em 2025, devido ao crescimento mais acelerado do PIB nominal (+71%) em comparação com o aumento da despesa com pensões (+47,6%).

O relatório identifica cinco factores principais para a evolução anual da despesa com pensões na última década: a atualização prevista na fórmula legal, os aumentos extraordinários e suplementos, a idade legal de reforma, o número de pensionistas e o efeito composição da despesa. Segundo o CFP, este resultado deve-se ao facto de a receita efectiva ter aumentado mais do que a despesa, com crescimentos de 3.481 milhões e 2.419 milhões de euros, respectivamente.