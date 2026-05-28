Nacional | 28-05-2026 17:46
Fenprof critica Governo por dificultar acesso de estudantes vulneráveis ao Ensino Superior
A partir do próximo ano lectivo, o acesso ao ensino superior através do contingente prioritário para alunos com deficiência passa a estar restrito a quem comprove um grau de incapacidade igual ou superior a 60%.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1772
27-05-2026
Capa Médio Tejo
Edição nº 1772
27-05-2026
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1772
27-05-2026
Capa Vale Tejo
27-05-2026
Especiais de O MIRANTE
22-04-2026
Revista Saúde e Bem Estar
25-02-2026
Edição Retrospectiva 2025
19-11-2025
Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
08-10-2025
Revista 1000 Maiores Empresas da Região