Idade da reforma sobe para 66 anos e 11 meses no próximo ano

A idade legal de acesso à reforma deverá aumentar para 66 anos e 11 meses em 2027, de acordo com os dados mais recentes sobre a esperança de vida hoje divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

O INE estima que a esperança de vida aos 65 anos, no período 2023-2025, seja de 20 anos para o conjunto da população, o que representa um aumento de 0,17 anos (cerca de dois meses) face ao período 2022-2024. Com base nestes valores, conclui-se que em 2027 a idade normal de acesso à reforma será de 66 anos e 11 meses, mais dois meses do que em 2026. Este, por sua vez, já tinha aumentado dois meses relativamente a 2025.

Em 2024, a idade de reforma manteve-se nos 66 anos e quatro meses, inalterada face a 2023. Nesse ano, contudo, tinha-se verificado uma redução de três meses em comparação com 2022, algo inédito desde que a idade da reforma passou a ser calculada em função da esperança média de vida.

Tanto essa descida como a estabilização registada em 2024 estão relacionadas com a diminuição da esperança de vida provocada pelo excesso de mortalidade associado à pandemia de covid-19, especialmente entre a população mais idosa.

O valor provisório da esperança de vida aos 65 anos é apurado anualmente pelo INE e divulgado em Novembro, servindo de base ao cálculo da idade normal de reforma no regime geral da Segurança Social e ao factor de sustentabilidade aplicado às pensões.