Luz verde para o maior investimento ferroviário de sempre em Portugal

O Tribunal de Contas (TdC) deu oficialmente visto favorável à compra de 153 novas automotoras pela CP - Comboios de Portugal. O negócio, fechado por 1.064 milhões de euros, é já assumido pelo Governo como a maior aquisição de material circulante da história do país.

O contrato original, celebrado com o consórcio formado pela multinacional francesa Alstom e pela portuguesa DST, sofreu um aditamento que incluiu mais 36 comboios aos 117 inicialmente previstos. Com este reforço, o investimento subiu dos 746 milhões para os atuais 1.064 milhões de euros, com os pagamentos escalonados entre 2025 e 2031.

Serão integradas na frota 98 automotoras urbanas e 55 regionais para modernizar a rede nacional.

A entrega da totalidade dos comboios foi antecipada em dois anos, estando agora calendarizada para terminar em 2031 (as primeiras unidades começam a circular em 2029).

O acordo garante a construção de uma nova fábrica em Matosinhos, o que deverá gerar cerca de 300 empregos directos e 1.500 indirectos.