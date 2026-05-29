Aeroporto de Lisboa com reforço nas fronteiras a partir de hoje

O Aeroporto de Lisboa vai reforçar a sua capacidade de controlo de fronteiras a partir de hoje, com a entrada em funcionamento de mais meios humanos e tecnológicos, anunciou o Ministério da Administração Interna (MAI).

O reforço inclui mais 48 agentes da PSP e o aumento do número de postos de controlo e de portões automáticos. Nas chegadas, o aeroporto passa a contar com 34 “boxes” para verificação de documentos, mais 14 do que anteriormente, enquanto nas partidas o número sobe para 18, mais quatro do que o existente.

Também o sistema de controlo automático será expandido, passando a existir 31 “e-gates” nas chegadas — mais 14 — e 18 nas partidas, mais quatro.

De acordo com o MAI, após a conclusão destas intervenções em Lisboa, está previsto um reforço semelhante nos aeroportos do Porto e de Faro durante os meses de Junho e Julho, com aumento do número de “boxes” e instalação de novos “e-gates”.

Estas medidas surgem no contexto da implementação do Sistema de Entrada/Saída da União Europeia (EES), que substitui os carimbos nos passaportes por registos digitais, e do sistema ETIAS, iniciado a 12 de outubro de 2025. Contudo, a 11 e 12 de abril deste ano, a recolha de dados biométricos nas partidas em Lisboa, Porto e Faro foi suspensa temporariamente devido a tempos de espera excessivos para os passageiros.