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Nacional | 29-05-2026 09:23

Aeroporto de Lisboa com reforço nas fronteiras a partir de hoje

Aeroporto de Lisboa com reforço nas fronteiras a partir de hoje
Foto DR
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O reforço inclui mais 48 agentes da PSP e o aumento do número de postos de controlo e de portões automáticos.

O Aeroporto de Lisboa vai reforçar a sua capacidade de controlo de fronteiras a partir de hoje, com a entrada em funcionamento de mais meios humanos e tecnológicos, anunciou o Ministério da Administração Interna (MAI).
O reforço inclui mais 48 agentes da PSP e o aumento do número de postos de controlo e de portões automáticos. Nas chegadas, o aeroporto passa a contar com 34 “boxes” para verificação de documentos, mais 14 do que anteriormente, enquanto nas partidas o número sobe para 18, mais quatro do que o existente.
Também o sistema de controlo automático será expandido, passando a existir 31 “e-gates” nas chegadas — mais 14 — e 18 nas partidas, mais quatro.
De acordo com o MAI, após a conclusão destas intervenções em Lisboa, está previsto um reforço semelhante nos aeroportos do Porto e de Faro durante os meses de Junho e Julho, com aumento do número de “boxes” e instalação de novos “e-gates”.
Estas medidas surgem no contexto da implementação do Sistema de Entrada/Saída da União Europeia (EES), que substitui os carimbos nos passaportes por registos digitais, e do sistema ETIAS, iniciado a 12 de outubro de 2025. Contudo, a 11 e 12 de abril deste ano, a recolha de dados biométricos nas partidas em Lisboa, Porto e Faro foi suspensa temporariamente devido a tempos de espera excessivos para os passageiros.

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