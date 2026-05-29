Economia portuguesa avança 2,3% no 1.º trimestre

O Instituto Nacional de Estatística (INE) confirmou esta quinta-feira que a economia portuguesa cresceu 2,3% no primeiro trimestre do ano, em termos homólogos, enquanto a comparação com o trimestre anterior indica uma estagnação, com variação nula face ao final de 2025.

O desempenho do PIB foi sobretudo sustentado pela procura interna, que reforçou o seu contributo positivo devido ao dinamismo do investimento e ao aumento do consumo privado.

Em contraste, a procura externa líquida agravou o impacto negativo no crescimento económico, já que o aumento das importações de bens e serviços superou o das exportações, ainda que estas tenham mostrado sinais de recuperação.

Na variação em cadeia, a tendência inverteu-se: a procura externa líquida passou a pesar negativamente no PIB trimestral, refletindo o crescimento mais acelerado das importações em relação às exportações.

Por outro lado, a procura interna passou a desempenhar um papel positivo na evolução trimestral, impulsionada pelo forte crescimento do investimento.

Os dados agora divulgados confirmam a estimativa rápida avançada pelo INE no final de Abril.

O Governo tinha projectado inicialmente, no Orçamento do Estado para 2026, um crescimento económico de 2,3%, mas entretanto reviu essa previsão para 2%, apontando como factores as consequências das tempestades e o impacto do conflito no Médio Oriente.