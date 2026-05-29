Mais de 4.300 condutores perderam a carta em dez anos no sistema por pontos
O sistema, que assinala dez anos na próxima segunda-feira, prevê a retirada de pontos aos condutores que cometam infracções graves, muito graves ou crimes rodoviários.
Mais de 4.300 condutores ficaram sem carta de condução nos últimos dez anos devido ao sistema da “carta por pontos”, revelou esta sexta-feira a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR). Desde a entrada em vigor do modelo, mais de um milhão de infracções tiveram impacto directo no registo dos automobilistas.
O sistema, que assinala dez anos na próxima segunda-feira, prevê a retirada de pontos aos condutores que cometam infracções graves, muito graves ou crimes rodoviários. A perda total dos 12 pontos resulta na cassação da carta, embora seja possível recuperar pontos através de um histórico sem infracções.
Segundo a ANSR, desde a implementação da medida foram registadas 1.016.083 infracções com perda de pontos e cassadas 4.297 cartas de condução. Os condutores sancionados ficam impedidos de obter novo título de condução durante dois anos.
O excesso de velocidade continua a ser a principal causa de perda de pontos, representando 67,76% das infracções registadas. Seguem-se o uso do telemóvel durante a condução (10,60%), infracções de paragem e estacionamento (6,26%), condução sem seguro (4,45%) e condução sob o efeito do álcool (3,40%).
A evolução anual do sistema mostra um crescimento significativo do número de infracções. Em 2016, primeiro ano de aplicação, foram registadas 9.717 ocorrências. O pico foi atingido em 2022, com 287.627 infracções. Em 2023 contabilizaram-se 221.021 casos e, em 2024, 115.756.
A ANSR destaca também o impacto pedagógico do sistema. Desde 2019, mais de 759 mil condutores recuperaram pontos graças ao “bom comportamento rodoviário”. Actualmente, mais de 575 mil automobilistas mantêm a pontuação máxima, num universo superior a 867 mil condutores avaliados.