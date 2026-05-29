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Nacional | 29-05-2026 15:41

Ministério Público confirma buscas na sede da Carris

Ministério Público confirma buscas na sede da Carris
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A Carris mantém em curso inquéritos internos e auditorias externas e afirma colaborar com as entidades envolvidas na investigação. Actualmente a empresa é presidida por Rui Lopo.

A Procuradoria-Geral da República (PGR), que tutela o Ministério Público e coordena o inquérito relacionado com o acidente do elevador da Glória em Lisboa, confirmou esta quinta-feira a realização de buscas na Carris.
Numa nota enviada à Lusa a PGR confirma a realização de diligências de busca, entre as quais a um posto de trabalho na Carris, no âmbito de inquérito a correr termos no DIAP Regional de Lisboa.
Também a Carris confirmou que estão a decorrer buscas judiciais na sua sede, em Santo Amaro, no concelho de Oeiras, sublinhando estar a colaborar com as autoridades.
“A Carris está a colaborar com as autoridades, como sempre faz, e confirma que estão a decorrer buscas na sede da empresa, em Santo Amaro”, indicou a transportadora numa resposta breve à Lusa.
A empresa não avançou, contudo, detalhes sobre o âmbito das diligências realizadas pela Polícia Judiciária.
A PJ está a levar a cabo uma operação relacionada com a investigação ao acidente do elevador da Glória, cujo descarrilamento, em Setembro de 2025, provocou 16 mortos.
A investigação incide sobre suspeitas de homicídio por negligência e violação de regras de segurança, envolvendo responsáveis da Carris e da empresa MAIN, subcontratada para a manutenção do equipamento.
A operação envolve mais de vinte inspectores da Polícia Judiciária e é acompanhada pelo procurador responsável pelo processo, que corre no Departamento de Investigação e Acção Penal de Lisboa.
De acordo com a mesma informação, estão também a decorrer buscas domiciliárias a alguns dos visados, no âmbito de uma investigação apoiada pelo Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários (GPIAAF), cujas conclusões preliminares tiveram impacto na estrutura da manutenção da Carris.
O acidente ocorreu a 3 de Setembro de 2025, quando uma das cabinas do elevador da Glória descarrilou e embateu num edifício, provocando 16 mortos e mais de 20 feridos, entre portugueses e estrangeiros.
Na sequência da tragédia, a Câmara de Lisboa determinou a suspensão imediata de vários ascensores e funiculares da cidade para inspecção e criou uma comissão técnica independente para avaliação das condições de segurança.
A Carris mantém em curso inquéritos internos e auditorias externas e afirma colaborar com as entidades envolvidas na investigação. Actualmente a empresa é presidida por Rui Lopo.

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