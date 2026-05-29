Receita fiscal do Estado cresce 1,2% e atinge 17 mil milhões até Abril

Até ao final de Abril, o Estado português arrecadou 17.652,1 milhões de euros em impostos, o que corresponde a uma subida de 1,2% (mais 215,6 milhões de euros) em comparação com o mesmo período do ano anterior, segundo dados hoje divulgados.

De acordo com a síntese de execução orçamental, a receita fiscal do subsector Estado situou-se nesse valor acumulado, refletindo a referida variação positiva face a 2025.

Nos impostos directos, registou-se um acréscimo global de 72,8 milhões de euros, equivalente a um aumento de 1,1%. Este desempenho foi sobretudo influenciado pela evolução do IRS, cuja receita líquida cresceu 185,1 milhões de euros. Ainda assim, este aumento foi parcialmente compensado por um maior volume de reembolsos, que subiram 120,9 milhões de euros.

Em sentido contrário, o IRC apresentou uma quebra de 102,6 milhões de euros (-20%), explicada em grande medida pelo reforço dos reembolsos, que aumentaram 75 milhões de euros.

Já no que respeita aos impostos indirectos, a receita avançou 142,9 milhões de euros, ou 1,3% em termos homólogos. Para este resultado contribuíram o IVA, com mais 54,8 milhões de euros de receita líquida, o ISP (mais 33,9 milhões) e o Imposto do Selo, que subiu 33 milhões.

No caso do IVA, o aumento dos reembolsos — que cresceram 329,5 milhões de euros — condicionou a evolução da receita.

Segundo a mesma nota, se fosse considerado o impacto da prorrogação do pagamento do IVA (424,8 milhões de euros em abril de 2026 contra 255,1 milhões no período homólogo), o imposto teria registado uma subida mais expressiva, de 224,5 milhões de euros (2,7%).