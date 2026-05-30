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Nacional | 30-05-2026 13:00

Arcena acolhe 44.º Festival de Folclore com grupos de várias regiões

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Organizado pela Casa do Povo de Arcena, o festival mantém o objectivo de preservar e divulgar as tradições populares, valorizando o património cultural imaterial através da música, dança e etnografia.

Arcena, em Alverca, prepara-se para acolher mais uma edição do tradicional Festival de Folclore, que este ano celebra a sua 44.ª edição. O evento realiza-se no dia 20 de Junho pelas 21h30, no espaço do Museu Etnográfico de Arcena, reunindo diferentes ranchos folclóricos vindos de várias regiões de Portugal. Organizado pela Casa do Povo de Arcena, o festival mantém o objectivo de preservar e divulgar as tradições populares, valorizando o património cultural imaterial através da música, dança e etnografia.
O programa desta edição conta com a participação de vários grupos convidados, entre eles o Rancho Folclórico Casa do Povo de Arcena (Baixo Ribatejo), Rancho Regional Recordar é Viver de Paramos (Douro Litoral Sul), Rancho Folclórico Sampaense (Beira Alta Serrana), Rancho Folclórico de Geraldes (Alta Estremadura) e Rancho Folclórico Fazendeiros de Montemor (Alentejo). Ao longo da noite o público poderá assistir a diferentes interpretações das tradições regionais, com trajes típicos, danças e cantares que reflectem a identidade cultural de cada zona do país.

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