Banco Alimentar lança nova campanha de recolha de alimentos em supermercados

O Banco Alimentar Contra a Fome promove este fim de semana mais uma campanha nacional de recolha de alimentos, que decorrerá em mais de dois mil supermercados, contando com a colaboração de cerca de 40 mil voluntários.

A iniciativa surge num contexto de aumento dos pedidos de apoio por parte de famílias em situação de vulnerabilidade económica. Segundo a presidente da Federação Portuguesa dos Bancos Alimentares, Isabel Jonet, a subida dos preços dos combustíveis e os crescentes encargos com a habitação têm agravado as dificuldades enfrentadas por muitas famílias.

De acordo com a responsável, o aumento das solicitações de ajuda alimentar registado no último mês demonstra que muitas pessoas deixaram de encarar o actual aumento do custo de vida como uma situação temporária. A continuidade da escalada dos preços dos combustíveis, associada ao impacto da guerra, contribui para esta percepção.

As campanhas do Banco Alimentar realizam-se habitualmente duas vezes por ano, nos últimos fins de semana de Maio e Novembro. O objectivo é recolher bens alimentares essenciais, entre os quais leite, arroz, massas, azeite, óleo, grão, feijão, atum, salsichas, bolachas e cereais de pequeno-almoço.

Além da recolha presencial nos supermercados, os donativos podem também ser efetuados através da plataforma digital “Alimente Esta Ideia” e do Portal de Doações Online do Banco Alimentar.

As contribuições online, iniciadas na passada quarta-feira, permitiram arrecadar, nos primeiros três dias, 1.850 litros de azeite, 1.766 litros de óleo, 4.119 litros de leite, 3.596 quilos de atum, 2.630 quilos de salsichas e 3.045 quilos de arroz.

Todos os produtos recolhidos serão encaminhados para os armazéns regionais do Banco Alimentar, onde serão pesados, selecionados e preparados para posterior distribuição às entidades beneficiárias, à semelhança do que acontece em campanhas anteriores.

A população pode ainda contribuir através da aquisição de vales correspondentes a produtos específicos, como azeite, óleo, leite, salsichas e atum, sendo que cada vale representa uma unidade do produto.

