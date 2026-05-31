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Nacional | 31-05-2026 14:03

Estudo alerta para riscos de saúde em bombeiros expostos a fogos florestais

bombeiros meios incendio
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Os dados foram recolhidos entre 2021 e 2023 em dois momentos distintos. A primeira fase da avaliação foi feita antes do início da época de fogos florestais. A segunda fase avançou em pleno terreno.

Quanto mais tempo um bombeiro passa no combate a incêndios florestais, maior é o risco de sofrer impactos negativos na saúde devido à exposição ocupacional. Esta é a principal conclusão de uma investigação da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto (FMUP) divulgada este domingo.
O estudo, desenvolvido por Filipa Esteves no âmbito do seu doutoramento em Saúde Pública na FMUP, analisou os riscos do trabalho dos operacionais portugueses. O objectivo passou também por identificar biomarcadores — indicadores biológicos no organismo — que possam ajudar a monitorizar e proteger a saúde destes profissionais no futuro.
A investigação acompanhou cerca de 60 bombeiros da região Norte de Portugal.
Os dados foram recolhidos entre 2021 e 2023 em dois momentos distintos. A primeira fase da avaliação foi feita antes do início da época de fogos florestais. A segunda fase avançou em pleno terreno, logo após os bombeiros terem participado no combate a um incêndio na floresta, permitindo comparar os efeitos directos da exposição ao fumo e ao esforço extremo.

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