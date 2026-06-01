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Nacional | 01-06-2026 14:18

Banco de Fomento disponibiliza 1.000 milhões de euros para apoio após tempestades

Banco de Fomento disponibiliza 1.000 milhões de euros para apoio após tempestades
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No âmbito das medidas de recuperação dos danos provocados pelas tempestades que atingiram o país no início do ano, o Banco de Fomento continua também a assegurar garantias a financiamentos concedidos pela banca comercial às empresas afectadas.

O Banco Português de Fomento (BPF) vai disponibilizar uma linha de financiamento de 1.000 milhões de euros destinada a apoiar empresas e entidades públicas afectadas pelas tempestades, anunciou hoje o presidente da instituição, Gonçalo Regalado, durante uma conferência de imprensa.
Do montante total, 500 milhões de euros serão direcionados às pequenas e médias empresas (PME), através de empréstimos com prazos até 12 anos. As candidaturas a esta linha de apoio deverão ser apresentadas directamente junto do Banco Português de Fomento.
Adicionalmente estão previstos 250 milhões de euros em financiamento para empresas através da banca comercial, cabendo aos bancos a recepção e gestão das respectivas candidaturas.
Os restantes 250 milhões de euros destinam-se a entidades públicas para o financiamento de infraestruturas, nomeadamente estradas e outros equipamentos afectados pelas intempéries. Neste caso os financiamentos poderão ter prazos até 30 anos.
Esta linha de apoio resulta de uma parceria entre o Banco Português de Fomento e o Banco Europeu de Investimento (BEI). Ao abrigo deste acordo, o BEI disponibiliza financiamento ao BPF em condições favoráveis, permitindo que os recursos sejam posteriormente concedidos a empresas e entidades públicas com taxas de juro reduzidas.

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