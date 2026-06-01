Campanha "Viajar Sem Pressa" alerta para perigos do excesso de velocidade

A Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), em conjunto com a PSP e a GNR, lança esta terça-feira a campanha rodoviária “Viajar Sem Pressa”, uma iniciativa destinada a sensibilizar os condutores para os riscos associados ao excesso de velocidade. Integrada no Plano Nacional de Fiscalização de 2026, esta é a sexta de onze campanhas previstas para este ano e decorrerá até 8 de Junho. A acção inclui iniciativas de sensibilização e operações de fiscalização focadas nos comportamentos de risco relacionados com a velocidade.

Sob o lema “Viaje sem Pressa”, a campanha pretende reforçar a consciência dos automobilistas para os perigos da condução a velocidades excessivas ou inadequadas às condições da estrada, uma das principais causas dos acidentes rodoviários mais graves.

De acordo com os dados divulgados pelas autoridades, entre 1 de Janeiro de 2022 e 31 de dezembro de 2024, a velocidade excessiva ou desajustada às condições de circulação esteve directamente ligada a 6.824 acidentes, dos quais resultaram 177 vítimas mortais, 588 feridos graves e 8.396 feridos ligeiros.

A ANSR, a PSP e a GNR destacam ainda que o excesso de velocidade continua a ser a infracção rodoviária mais frequente em Portugal Continental, representando mais de 60% do total das infracções registadas em 2025.

As autoridades alertam que conduzir acima dos limites legais, não adaptar a velocidade às condições meteorológicas ou ao estado da via, reduzir as distâncias de segurança e realizar manobras bruscas aumenta significativamente o risco de acidentes graves.

A campanha termina com um apelo à adoção de comportamentos responsáveis na estrada, sublinhando que uma velocidade adequada contribui para salvar vidas e garantir uma circulação mais segura para todos os utilizadores da via pública.