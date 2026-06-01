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Nacional | 01-06-2026 14:17

Carris coloca ao serviço 15 novos miniautocarros eléctricos

viagem autocarro mobilidade
foto ilustrativa
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Em 2030 a empresa diz que já não terá ao serviço autocarros a gasóleo.

A Carris apresentou esta segunda-feira 15 novos miniautocarros 100% eléctricos, designados “manjericos”, num investimento de cerca de três milhões de euros. Os veículos destinam-se sobretudo ao serviço de proximidade em zonas históricas da cidade, onde as ruas estreitas exigem soluções de menor dimensão.
A cerimónia decorreu no Parque Recreativo do Alto da Serafina, em Monsanto, coincidindo com o Dia da Criança e o início das Festas de Lisboa. O evento contou com a presença do presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, do vice-presidente e vereador da Mobilidade, Gonçalo Reis, dos ministros Miguel Pinto Luz e Maria da Graça Carvalho, e do presidente do Conselho de Administração da Carris, Rui Lopo.
À margem da apresentação, Rui Lopo revelou que o investimento nos 15 miniautocarros ascende a cerca de três milhões de euros. Adiantou ainda que, até meados do verão, a empresa deverá receber mais 29 autocarros standard eléctricos, elevando para 16 milhões de euros o montante financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).
Segundo o responsável os novos veículos foram concebidos para operar em vias mais estreitas, especialmente nos bairros históricos da capital, reforçando a oferta de transporte em áreas de difícil acesso para autocarros convencionais.
Perante uma plateia de mais de 60 crianças de uma escola lisboeta, Carlos Moedas destacou a evolução da descarbonização da frota da Carris. De acordo com o autarca, os autocarros a gasóleo representam atualmente cerca de 48% da frota, quando em 2021 correspondiam a 70%. “Em 2030, já não teremos autocarros a gasóleo”, afirmou.

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