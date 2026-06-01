uma parceria com o Jornal Expresso
01/06/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Nacional | 01-06-2026 10:53

Dispositivo de combate a incêndios rurais reforçado para mais de 13 mil operacionais e 78 meios aéreos

Dispositivo de combate a incêndios rurais reforçado para mais de 13 mil operacionais e 78 meios aéreos
foto ilustrativa - foto dr
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Comparativamente ao mesmo período de 2025, o dispositivo conta com mais 86 operacionais, mantendo o mesmo número de meios aéreos.

O Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais (DECIR) é hoje reforçado pela segunda vez este ano, entrando em vigor o denominado nível Charlie, que se manterá até 30 de Junho.
Durante este período, estarão mobilizados 13.335 operacionais, distribuídos por 2.265 equipas, apoiados por 2.969 veículos e 78 meios aéreos, aos quais se juntam três helicópteros da AFOCELCA, entidade privada dedicada à protecção florestal e ao combate aos incêndios rurais.
Uma das novidades deste ano é a integração, pela primeira vez, de dois helicópteros Black Hawk da Força Aérea no dispositivo de combate aos fogos rurais. De acordo com a Força Aérea Portuguesa, responsável pela contratação e operação dos meios aéreos, a totalidade das 78 aeronaves estará operacional a partir de 15 de Junho, uma vez que um helicóptero do Estado se encontra actualmente em manutenção.
Os mais de 13 mil elementos destacados para o DECIR incluem bombeiros voluntários, efectivos da Força Especial de Proteção Civil, militares da Guarda Nacional Republicana (GNR) e profissionais do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), nomeadamente sapadores florestais e sapadores bombeiros florestais.

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1772
    27-05-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1772
    27-05-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1772
    27-05-2026
    Capa Vale Tejo
    27-05-2026
    Especiais de O MIRANTE
    22-04-2026
    Revista Saúde e Bem Estar
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região