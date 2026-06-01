Dispositivo de combate a incêndios rurais reforçado para mais de 13 mil operacionais e 78 meios aéreos

O Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais (DECIR) é hoje reforçado pela segunda vez este ano, entrando em vigor o denominado nível Charlie, que se manterá até 30 de Junho.

Durante este período, estarão mobilizados 13.335 operacionais, distribuídos por 2.265 equipas, apoiados por 2.969 veículos e 78 meios aéreos, aos quais se juntam três helicópteros da AFOCELCA, entidade privada dedicada à protecção florestal e ao combate aos incêndios rurais.

Uma das novidades deste ano é a integração, pela primeira vez, de dois helicópteros Black Hawk da Força Aérea no dispositivo de combate aos fogos rurais. De acordo com a Força Aérea Portuguesa, responsável pela contratação e operação dos meios aéreos, a totalidade das 78 aeronaves estará operacional a partir de 15 de Junho, uma vez que um helicóptero do Estado se encontra actualmente em manutenção.

Os mais de 13 mil elementos destacados para o DECIR incluem bombeiros voluntários, efectivos da Força Especial de Proteção Civil, militares da Guarda Nacional Republicana (GNR) e profissionais do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), nomeadamente sapadores florestais e sapadores bombeiros florestais.