INEM recebeu mais de 60 mil pedidos de ajuda na segunda quinzena de Maio

O Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) atendeu mais de 60 mil chamadas de emergência entre os dias 15 e 27 de Maio, registando um aumento da procura que tem vindo a intensificar-se nos últimos dias. Parte significativa destes pedidos está associada ao agravamento de doenças crónicas.

Após um período marcado por temperaturas elevadas, a ministra da Saúde já havia referido um crescimento da procura dos serviços de saúde. Em resposta à Lusa, o INEM confirmou essa tendência, embora sublinhe que ainda não é possível determinar com precisão quantos casos estão directamente relacionados com o calor.

Durante o período em análise, os Centros de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) receberam, em média, cerca de 4.700 chamadas por dia. De acordo com o instituto, uma parte relevante da actividade esteve ligada ao agravamento de patologias crónicas e a diversas situações clínicas que exigiram assistência urgente.

Entre os problemas mais frequentemente reportados destacam-se dificuldades respiratórias, agravamento de doenças cardiovasculares, episódios de desidratação e outras condições que podem ser agravadas pela exposição prolongada a temperaturas elevadas.

O INEM assegura que continua a monitorizar permanentemente a evolução da situação, ajustando os meios operacionais de acordo com as necessidades identificadas.

Atualmente, o INEM dispõe de uma frota operacional composta por 614 veículos.