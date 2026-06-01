Mais de 60 repartições de Finanças estiveram encerradas durante a manhã devido a reunião sindical

Mais de 60 serviços de Finanças encerraram esta manhã em diferentes regiões do país e outros funcionaram de forma limitada, enquanto decorria uma reunião de trabalhadores do fisco, segundo dados do Sindicato dos Trabalhadores dos Impostos.

O plenário, convocado pela estrutura sindical para debater reivindicações laborais, realizou-se hoje em formato online, entre as 09:00 e as 13:00, e provocou o fecho de vários serviços de atendimento local em diversos distritos.

Com base na lista de encerramentos totais divulgada pelo sindicato, referente a dados recolhidos até às 12:00, a Lusa contabilizou mais de 60 repartições de Finanças encerradas nos distritos do Porto, Braga, Guarda, Viseu, Aveiro, Coimbra, Leiria, Castelo Branco, Lisboa, Faro e na região dos Açores.

De acordo com fonte sindical, existem “serviços totalmente encerrados e outros a funcionar apenas com atendimento reduzido ou com a área de cobrança aberta”.

O sindicato referiu ainda, em comunicado, que o plenário registou mais de 2.000 inscrições, considerando-o um sinal de “determinação dos trabalhadores em defender carreiras dignas, previsíveis e juridicamente sustentadas” junto do Ministério das Finanças, ao qual apela para que “assuma responsabilidades e apresente soluções concretas”.