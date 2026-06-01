Mais de 60 repartições de Finanças estiveram encerradas durante a manhã devido a reunião sindical
No mesmo comunicado a estrutura sindical lembra que a reunião decorre ao abrigo da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, que permite a realização de reuniões em horário laboral até um máximo de 15 horas anuais, sendo esse tempo contado como serviço efectivo.
Mais de 60 serviços de Finanças encerraram esta manhã em diferentes regiões do país e outros funcionaram de forma limitada, enquanto decorria uma reunião de trabalhadores do fisco, segundo dados do Sindicato dos Trabalhadores dos Impostos.
O plenário, convocado pela estrutura sindical para debater reivindicações laborais, realizou-se hoje em formato online, entre as 09:00 e as 13:00, e provocou o fecho de vários serviços de atendimento local em diversos distritos.
Com base na lista de encerramentos totais divulgada pelo sindicato, referente a dados recolhidos até às 12:00, a Lusa contabilizou mais de 60 repartições de Finanças encerradas nos distritos do Porto, Braga, Guarda, Viseu, Aveiro, Coimbra, Leiria, Castelo Branco, Lisboa, Faro e na região dos Açores.
De acordo com fonte sindical, existem “serviços totalmente encerrados e outros a funcionar apenas com atendimento reduzido ou com a área de cobrança aberta”.
O sindicato referiu ainda, em comunicado, que o plenário registou mais de 2.000 inscrições, considerando-o um sinal de “determinação dos trabalhadores em defender carreiras dignas, previsíveis e juridicamente sustentadas” junto do Ministério das Finanças, ao qual apela para que “assuma responsabilidades e apresente soluções concretas”.