Metro de Lisboa prevê paralisação a partir de terça-feira

O Metropolitano de Lisboa anunciou a suspensão do serviço a partir das 23:00 de terça-feira e durante todo o dia de quarta-feira, devido à greve geral contra o pacote laboral convocada pela CGTP.

De acordo com um comunicado da empresa, os sindicatos representativos dos trabalhadores do Metropolitano de Lisboa entregaram um pré-aviso de greve para 3 de Junho (quarta-feira), pelo que não haverá circulação de comboios entre as 23:00 de 2 de Junho (terça-feira) e o final do dia 3 de Junho.

A transportadora indica ainda que a reposição normal do serviço está prevista para as 06:30 de quinta-feira.

O Conselho Económico e Social (CES) informou que não foram definidos serviços mínimos para a circulação de composições durante a paralisação.

O coordenador nacional da Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações (Fectrans), José Manuel Oliveira, afirmou a 19 de Maio que “todas as empresas de transportes” urbanos de passageiros estão envolvidas na contestação ao pacote laboral.

Segundo a Fectrans, os pré-avisos de greve abrangem trabalhadores do Metropolitano de Lisboa, Carris, Carristur, Transtejo/Soflusa, Fertagus, Metro Mondego, Metro do Porto, STCP e CP – Comboios de Portugal, entre outros operadores.

Em Dezembro de 2025, CGTP e UGT decidiram avançar com uma greve geral em resposta ao anteprojecto de reforma da legislação laboral apresentado pelo Governo PSD/CDS-PP, sendo a primeira paralisação conjunta das duas centrais sindicais desde Junho de 2013, durante o período de intervenção da ‘troika’.

Mais recentemente, a CGTP-IN entregou um novo pré-aviso de greve geral para quarta-feira, após o fim das negociações com o Governo sem acordo sobre as alterações à lei laboral.