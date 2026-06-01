PSP reforça policiamento em escolas no final do ano lectivo

A Polícia de Segurança Pública (PSP) deu início hoje a uma operação nacional de reforço do policiamento em estabelecimentos de ensino e nos trajectos entre casa e escola, no contexto do final do ano lectivo.

A operação, designada “Escola Segura — Final do Ano Lectivo 2025/2026” e em vigor até 26 de Junho, prevê o aumento da presença policial, bem como o reforço do contacto e da articulação com a comunidade escolar segundo comunicado da PSP.

Entre as acções previstas estão a detecção e identificação de suspeitos de tráfico de droga, porte de armas, furtos, roubos e burlas nas imediações das escolas. Está igualmente prevista a fiscalização de estabelecimentos de restauração e bebidas, com especial atenção à proibição de venda de álcool a menores, além de acções de sensibilização dirigidas aos alunos sobre comportamentos de risco, violência e segurança rodoviária.

O dispositivo policial será intensificado nos principais momentos de conclusão do ano lectivo: a 5 de Junho, para os alunos dos 9.º, 11.º e 12.º anos; a 12 de Junho, para os 5.º ao 8.º e 10.º anos; e a 30 de Junho, no caso da educação pré-escolar e do 1.º ciclo do ensino básico.

A PSP apela ainda à denúncia de situações de abuso ou crime, seja por vítimas ou testemunhas, e relembra a existência do programa gratuito “Estou Aqui! Crianças”, que disponibiliza pulseiras de identificação para auxiliar na localização de menores desaparecidos.

Desde a criação do programa, em 2012, já foram distribuídas mais de 708 mil pulseiras e localizadas mais de 60 crianças.