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Nacional | 01-06-2026 10:53

Trabalhadores da AIMA iniciam hoje greve de quatro dias

reuniao governo conferencia
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Segundo o sindicato, o Governo não tem tomado medidas eficazes que garantam dignidade, estabilidade e valorização das funções dos técnicos de migração, lamentando o “incumprimento de compromissos assumidos".

Os trabalhadores da Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA) iniciam hoje uma greve de quatro dias contra a persistência de problemas estruturais que "afectam gravemente os trabalhadores e o funcionamento dos serviços”.
Convocada pelo Sindicato dos Técnicos de Migração (STM), a greve terá lugar nos dias 1, 2, 3 e 5 de Junho como reacção ao que o sindicato considera a “crescente degradação das condições de trabalho e o aumento da pressão sobre os trabalhadores, sem o correspondente reforço de meios humanos e técnicos”.
Diz o sindicato que a incapacidade de resposta célere aos processos de regularização, com impacto directo quer nos trabalhadores quer nos cidadãos estrangeiros e a “preocupação com o recurso ao 'outsourcing' em funções de elevada complexidade técnica, colocando em causa a qualidade do serviço público” são outras das preocupações, que lamenta a “a deterioração da imagem institucional da AIMA, com reflexos negativos na valorização e reconhecimento dos profissionais”.
Segundo o sindicato, o Governo não tem tomado “medidas eficazes que garantam dignidade, estabilidade e valorização das funções dos técnicos de migração”, lamentando o “incumprimento de compromissos assumidos".

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