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Nacional | 02-06-2026 13:04

Inflação acelera para 3,2% na zona euro em Maio

Inflação acelera para 3,2% na zona euro em Maio
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A inflação é um aumento generalizado e contínuo dos preços dos bens e serviços ao longo do tempo. Significa que o dinheiro perde valor.

A taxa de inflação anual da zona euro deverá ter aumentado em 3,2% em Maio de 2026, face aos 3,0% registados em Abril, puxada pelos preços da energia, segundo uma estimativa rápida hoje divulgada pelo Eurostat.
A taxa de inflação prevista para Maio compara-se ainda com a de 1,9% homóloga.
De acordo com os dados do serviço de estatística da União Europeia, prevê-se que, em Maio, a energia registe a taxa de inflação homóloga mais elevada em Maio (10,9%, em comparação com os 10,8% de abril), seguida pelos serviços (3,5%, em comparação com os 3,0% de Abril), pela alimentação, álcool e tabaco (2,0%, em comparação com os 2,4% de Abril) e pelos bens industriais não energéticos (0,9%, em comparação com os 0,8% de Abril).

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