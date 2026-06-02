Inflação acelera para 3,2% na zona euro em Maio

A taxa de inflação anual da zona euro deverá ter aumentado em 3,2% em Maio de 2026, face aos 3,0% registados em Abril, puxada pelos preços da energia, segundo uma estimativa rápida hoje divulgada pelo Eurostat.

A taxa de inflação prevista para Maio compara-se ainda com a de 1,9% homóloga.

De acordo com os dados do serviço de estatística da União Europeia, prevê-se que, em Maio, a energia registe a taxa de inflação homóloga mais elevada em Maio (10,9%, em comparação com os 10,8% de abril), seguida pelos serviços (3,5%, em comparação com os 3,0% de Abril), pela alimentação, álcool e tabaco (2,0%, em comparação com os 2,4% de Abril) e pelos bens industriais não energéticos (0,9%, em comparação com os 0,8% de Abril).