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Nacional | 05-06-2026 13:02

‘Spin-off’ da FEUP anuncia uma alternativa limpa às baterias descartáveis

‘Spin-off’ da FEUP anuncia uma alternativa limpa às baterias descartáveis
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Dispositivos incluem sensores de temperatura, humidade, movimento, qualidade do ar, etiquetas inteligentes, contadores, sistemas de monitorização e inúmeros equipamentos que recolhem e transmitem dados de forma contínua.

A Azure Photon, ‘spin-off’ da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (FEUP), anunciou ter desenvolvido um dispositivo que visa substituir baterias descartáveis por uma fonte de energia renovável e contínua. Segundo a empresa, o projecto contribuirá para reduzir resíduos electrónicos, diminuir custos de manutenção e melhorar a eficiência energética de edifícios e operações, alinhando-se com as metas europeias de neutralidade carbónica e com os Objectivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, nomeadamente energia limpa, inovação industrial, consumo responsável e acção climática.
Em comunicado, anuncia que irá lançar “o primeiro dispositivo de perovskita hermeticamente selado com frita de vidro, combinando elevada eficiência, longa vida útil e fiabilidade energética”.
“O mundo enfrenta um problema crescente associado ao uso massivo de baterias descartáveis que alimentam pequenos dispositivos electrónicos presentes em praticamente todos os ambientes do quotidiano”, alertam os investigadores.
Estes dispositivos, conhecidos como IoT (Internet of Things), incluem sensores de temperatura, humidade, movimento, qualidade do ar, etiquetas inteligentes, contadores, sistemas de monitorização e inúmeros equipamentos que recolhem e transmitem dados de forma contínua.
O seu número, salientam os autores do projecto, “está a aumentar rapidamente devido à digitalização e à necessidade de recolher informação em tempo real, e estima-se que, até 2030, existam mais de 40 mil milhões de dispositivos IoT em funcionamento. Embora a maioria destes equipamentos tenha uma vida útil de cerca de 10 anos, as baterias que os alimentam duram em média apenas dois anos, o que obriga a substituições frequentes e gera um volume de resíduos sem precedentes”.
A Azure Photon, agora reconhecida como ‘spin-off’ da FEUP, surge para enfrentar directamente este problema ao desenvolver células solares de perovskita capazes de gerar energia a partir da luz interior e alimentar dispositivos IoT durante toda a sua vida útil, eliminando a necessidade de baterias descartáveis.

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