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Nacional | 11-06-2026 12:15

Zero alerta para impacto ambiental sem precedentes do Mundial 2026

Zero alerta para impacto ambiental sem precedentes do Mundial 2026
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A associação Zero alerta que o Mundial de Futebol de 2026 poderá tornar-se um dos eventos desportivos com maior pegada ambiental de sempre. As deslocações de equipas e adeptos deverão representar até 90% das emissões do torneio.

A associação ambiental Zero alertou para "a pegada sem precedentes" e "o enorme impacte ambiental" do maior Mundial de Futebol de sempre, que hoje tem início nos Estados Unidos, Canadá e México.
Em comunicado, a Zero considerou que a competição é um exemplo das dificuldades em compatibilizar "a crescente dimensão dos megaeventos internacionais com os objectivos globais de sustentabilidade e de combate às alterações climáticas".
Lembrando que será o maior Mundial de sempre, com 48 selecções nacionais a disputarem um total de 104 jogos em 16 cidades de três países, a associação não tem dúvidas de que "a dimensão geográfica do torneio e o elevado número de participantes e espectadores farão deste campeonato um dos eventos desportivos com maior pegada ambiental alguma vez realizados".
Apesar de muitos dos estádios já existirem e de a construção de novas infra-estruturas ser limitada, as estimativas apontam para emissões totais entre cerca de oito e nove milhões de toneladas de dióxido de carbono equivalente, "um valor que se aproxima de um quinto do valor anual das emissões de Portugal".
Para a Zero, trata-se de "um aumento muito significativo face a anteriores campeonatos do mundo, reflectindo sobretudo a expansão do torneio e a dispersão geográfica das cidades anfitriãs".
Prevê-se que entre 85% e 90% da pegada carbónica do torneio resulte precisamente das deslocações de participantes e adeptos.
Os impactes associados ao aumento do consumo de água, à produção de resíduos urbanos, à utilização intensiva de recursos e à pressão sobre os transportes e serviços urbanos das cidades são ainda apontados pela Zero na nota de imprensa.
A realização do Mundial de 2030 em Portugal, Espanha e Marrocos deveria implicar, para a Zero, uma aposta na "mobilidade ferroviária e colectiva, utilização de energia renovável, gestão eficiente da água e dos resíduos e definição de metas transparentes de redução de emissões".
"Grandes eventos internacionais podem efectivamente minimizar os desafios ambientais, particularmente os climáticos, e da sustentabilidade em geral, como já aconteceu em alguns casos anteriores de edições dos Jogos Olímpicos em algumas cidades", acrescenta o comunicado.

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