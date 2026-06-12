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Nacional | 12-06-2026 15:37

Conselho da Europa alerta Portugal para sobrelotação prisional e exige medidas urgentes

FOTO ILUSTRATIVA – FOTO DR
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O sistema prisional português voltou a ser criticado pelo Conselho da Europa, que exige ações concretas para travar a sobrelotação. O organismo alerta ainda para atrasos no encerramento de estabelecimentos considerados inadequados.

O Conselho da Europa alertou o Governo português de que está pronto para novas acções caso Lisboa não apresente “progressos tangíveis” e um plano para resolver a sobrelotação prisional, mostrando preocupação com o adiamento do fecho da prisão de Lisboa.
A ministra da Justiça, Rita Alarcão Júdice, participou entre 09 e 11 de Junho na reunião do Comité de Ministros do Conselho da Europa, a qual analisou as condições de detenção do sistema prisional português.
O Comité de Ministros - órgão com a responsabilidade de supervisão da efectividade das sentenças - emitiu uma decisão, tendo por base a análise de um grupo de processos que levaram Portugal a ser condenado pelo Tribunal Europeu dos Direitos Humanos (TEDH) devido a condições de detenção degradantes, violadoras da Convenção dos Direitos Humanos de que Portugal é signatário, e que levaram o Conselho da Europa a emitir recomendações e a exigir a adopção de medidas reparadoras.
Essa decisão insta Portugal a adoptar medidas “concretas e mensuráveis” num plano de acção acompanhado de um calendário para resolver de forma sustentável o problema da sobrelotação das cadeias portuguesas, remetendo para Setembro de 2027 a avaliação sobre se foram alcançados “progressos tangíveis” neste domínio.
O Conselho da Europa mostrou-se preocupado com o adiamento do fecho do Estabelecimento Prisional de Lisboa (EPL) para 2028, referindo ainda a inexistência de “um calendário preciso e de um plano financeiro claro para o encerramento de todos os estabelecimentos considerados irreparáveis”, apelando a soluções que garantam condições de detenção compatíveis com a Convenção.
Apesar de assinalar o compromisso demonstrado pelo Governo português na resolução do problema, com a adopção de uma combinação de medidas eficazes, a decisão relativa a Portugal, publicada a 11 de Junho, sublinha que, desde a última avaliação a este conjunto de processos que condenaram Portugal no TEDH, as condições “se deterioraram” em termos de lotação das prisões, com uma taxa de ocupação média de 103,4%, apelando à adopção imediata de medidas para reduzir a sobrelotação.
O organismo apelou ao Governo português para que adopte rapidamente uma estratégia, estabelecendo um calendário de implementação e com base nas recomendações do Comité Anti-Tortura do Conselho da Europa e do Mecanismo Nacional de Prevenção.

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