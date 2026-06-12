Nacional | 12-06-2026 12:43
Infarmed ordena retirada do mercado de produto para alívio de queimaduras e irritações cutâneas
Autoridade nacional do medicamento concluiu que o produto Calmidine encontra-se no mercado indevidamente qualificado do ponto de vista regulamentar como produto cosmético.
O Infarmed ordenou a suspensão imediata da comercialização e a retirada do mercado do Calmidine, indicado para o alívio de queimaduras superficiais, escaldões e irritações cutâneas, por estar indevidamente qualificado como produto cosmético.
No âmbito de uma acção de fiscalização no mercado nacional e após análise da informação disponibilizada, a autoridade nacional do medicamento concluiu que “o produto ‘Calmidine’ (...) encontra-se no mercado indevidamente qualificado do ponto de vista regulamentar como produto cosmético”.
Numa circular informativa publicada no seu sítio na Internet, o Infarmed refere que o produto, da empresa MedNet GmbH (sediada na Alemanha), “não deve ser qualificado como cosmético por não cumprir os requisitos aplicáveis e estabelecidos” no Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo aos produtos cosméticos.
A Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde (Infarmed) apela às entidades que eventualmente disponham deste produto para que não o disponibilizem nem o utilizem.
Aconselha ainda os consumidores que possuam este produto a não o utilizar.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1774
10-06-2026
Capa Médio Tejo
Edição nº 1774
10-06-2026
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1774
10-06-2026
Capa Vale Tejo
10-06-2026
Especiais de O MIRANTE
22-04-2026
Revista Saúde e Bem Estar
25-02-2026
Edição Retrospectiva 2025
19-11-2025
Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
08-10-2025
Revista 1000 Maiores Empresas da Região