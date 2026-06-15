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Nacional | 15-06-2026 16:26

Estado aumenta compensação à CP para quase 125 milhões de euros

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Governo autorizou um aumento de 43,9 milhões de euros nas compensações financeiras à CP pelo serviço público de transporte ferroviário. A empresa receberá este ano um total de 124,9 milhões de euros.

O Governo autorizou o aumento do valor global das compensações financeiras do Estado à CP em 43,9 milhões de euros para este ano, de acordo com uma resolução do Conselho de Ministros publicada em Diário da República.
De acordo com o documento, fica assim autorizado o “aumento do valor global da despesa relativa às compensações financeiras a pagar pelo Estado à CP - Comboios de Portugal” pelo “cumprimento das obrigações de serviço público de transporte ferroviário de passageiros, no ano de 2026”, em 43.907.030,04 euros, a que acresce o IVA.
Assim, a CP irá receber 124,9 milhões de euros em compensação financeira referentes a 2026.
De acordo com a resolução, este valor resulta de várias componentes, que incluem acertos de anos anteriores.

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