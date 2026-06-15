Estado aumenta compensação à CP para quase 125 milhões de euros

O Governo autorizou o aumento do valor global das compensações financeiras do Estado à CP em 43,9 milhões de euros para este ano, de acordo com uma resolução do Conselho de Ministros publicada em Diário da República.

De acordo com o documento, fica assim autorizado o “aumento do valor global da despesa relativa às compensações financeiras a pagar pelo Estado à CP - Comboios de Portugal” pelo “cumprimento das obrigações de serviço público de transporte ferroviário de passageiros, no ano de 2026”, em 43.907.030,04 euros, a que acresce o IVA.

Assim, a CP irá receber 124,9 milhões de euros em compensação financeira referentes a 2026.

De acordo com a resolução, este valor resulta de várias componentes, que incluem acertos de anos anteriores.