Escritora Lídia Jorge distinguida com Prémio Estatal Austríaco de Literatura Europeia

A escritora portuguesa Lídia Jorge foi distinguida com o Prémio Estatal Austríaco de Literatura Europeia deste ano, pelo conjunto da sua obra, anunciou o Ministério austríaco da Cultura.

O prémio, no valor de 25 mil euros, vai ser entregue à escritora no dia 27 de Julho, numa cerimónia inserida no Festival de Salzburgo.

“Lídia Jorge é uma das escritoras mais destacadas da literatura europeia contemporânea; a sua obra é tão versátil e ramificada quanto significativos e omnipresentes são os seus temas”, disse, citado no comunicado do Ministério da Cultura, o ministro Andreas Babler.

O governante austríaco lembrou que, ao longo da carreira, Lídia Jorge tem lutado, através da sua escrita, “numa forma altamente poética pela igualdade dos povos”.

O júri foi composto por Cristina Beretta, Thomas Keul, Thomas Macho, Marlene Streeruwitz e Andrea Zederbauer.

Na declaração do júri, pode ler-se que “a crítica ao colonialismo europeu é um dos temas básicos da literatura de Lídia Jorge, como é a análise da desigualdade social e da pobreza, discriminação contra mulheres, racismo ou a Revolução dos Cravos de 1974”.

Nascida há 79 anos em Boliqueime, no Algarve, Lídia Jorge estreou-se em 1980 com o romance “O Dia dos Prodígios”.

Além de inúmeros romances, da sua bibliografia fazem igualmente parte coletâneas de contos, obras de literatura infantil, de ensaio, de teatro, de poesia e de crónicas.

Lídia Jorge recebeu vários prémios literários portugueses e internacionais, entre os quais o Prémio FIL de literatura em Línguas Românicas em 2020, de Guadalajara, um dos mais importantes da América Latina.

No começo do mês, o Governo português atribuiu-lhe a Medalha de Mérito Cultural.

No ano passado, presidiu às comemorações do 10 de junho.