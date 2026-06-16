Portugal tem 559 praias com água de excelente qualidade, mais 3 que no ano passado

Segundo a entidade que recolhe e avalia os dados de qualidade da água nas praias europeias com base na informação fornecida pelos países para classificar a segurança das zonas de banho, na época balnear de 2025, a qualidade das águas balneares em Portugal manteve-se globalmente muito elevada.

Das 682 praias monitorizadas, 559 foram classificadas como de qualidade “excelente”, representando 82% do total.

Além disso, 75 praias (11%) foram classificadas como “boas”, 19 (2,8%) como “suficientes”, 12 (1,8%) como “más” e 17 (2,5%) não foram classificadas.

Em comparação com 2024, observa-se uma ligeira evolução positiva no número absoluto de praias com qualidade “excelente”, que passou de 556 para 559, e também houve um aumento nas praias classificadas como “boas” (de 73 para 75) e “suficientes” (de 15 para 19).

Por outro lado, houve mais praias com qualidade “má”, que subiram de 9 para 12, enquanto as praias “não classificadas” diminuíram de 20 para 17, adianta a Agência Europeia do Ambiente.

Ao abrigo das disposições da Diretiva das Águas Balneares, cerca de 22 mil águas balneares são monitorizadas na Europa em cada época balnear.

Os países com maior percentagem de águas balneares de qualidade “excelente” são a Áustria, Bulgária, Chipre e Grécia, todos com 95% ou mais.

Em geral, a qualidade das águas costeiras é melhor do que a de rios e lagos.

Em 2025, 88% das águas costeiras da UE foram classificadas como excelentes, contra 78% nas águas interiores.