Calor ganha força e pode levar termómetros acima dos 40 graus

As temperaturas vão subir de forma significativa a partir de sábado, 20 de Junho, podendo atingir ou mesmo ultrapassar os 40 graus em algumas regiões do interior do país durante a próxima semana, segundo previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Em declarações à agência Lusa, a meteorologista Maria João Frada explicou que os modelos meteorológicos têm vindo a apontar, de forma consistente, para um cenário de agravamento do calor a partir do fim-de-semana, situação que poderá prolongar-se durante pelo menos parte da próxima semana.

A confirmar-se esta evolução, o IPMA deverá emitir avisos de tempo quente para alguns distritos já durante o fim-de-semana, podendo estes ser progressivamente alargados a todo o território continental a partir de segunda-feira.

De acordo com a especialista, os valores máximos deverão situar-se entre os 35 e os 40 graus em diversas regiões do país, sendo os registos mais elevados esperados no interior do Vale do Douro, Vale do Tejo e Alentejo. Em alguns locais, as temperaturas poderão mesmo ultrapassar a barreira dos 40 graus.

Na faixa costeira ocidental, os termómetros poderão atingir os 35 graus, embora se mantenha alguma incerteza quanto aos valores a registar no litoral norte e centro, especialmente a norte do Cabo Raso, onde as temperaturas poderão ficar abaixo desse patamar.

As temperaturas mínimas também deverão subir em grande parte do território, podendo verificar-se noites tropicais, com valores na ordem dos 20 graus.

Maria João Frada salientou que, apesar de as temperaturas previstas estarem acima da média, tratam-se de valores compatíveis com esta época do ano. A situação resulta do transporte de uma massa de ar quente oriunda do Norte de África e do interior da Península Ibérica, associada à circulação de uma depressão que se estende desde o Norte de África até à Península Ibérica.

Para domingo, dia em que se inicia o Verão, estão previstas temperaturas entre os 31 e os 35 ou 36 graus na generalidade do território. Contudo, em algumas zonas do interior do Vale do Douro, Vale do Tejo e Alentejo, os termómetros poderão aproximar-se dos 40 graus.

Segundo o IPMA, o aumento das temperaturas deverá contribuir para o agravamento do perigo de incêndio rural, pelo menos até meados da próxima semana.