Portugal conta 11,4 milhões de residentes e população estrangeira chega aos 1,6 milhões

A população residente em Portugal foi estimada em 11.424.031 pessoas a 31 de Dezembro de 2025, das quais 1.597.539 são cidadãos de nacionalidade estrangeira, anunciou hoje o Instituto Nacional de Estatística (INE).

De acordo com as estimativas de população residente de 2025, que incluem revisões dos números referentes ao período entre 2021 e 2024, a população aumentou 36.809 pessoas face a 2024, o que corresponde a uma subida de 0,32%.

A actualização dos dados revê também o número de residentes apurado para 2024, que passou de 10.749.635 para 11.387.222 pessoas. No caso da população estrangeira, o INE tinha contabilizado, nesse ano, 177.557 pessoas, valor agora muito abaixo da estimativa de cerca de 1,6 milhões de estrangeiros residentes.

Segundo o INE, entre 2021 e 2025, a população residente em Portugal aumentou 824.914 pessoas, com destaque para os anos de 2022, 2023 e 2024, períodos em que se registaram fluxos migratórios excepcionalmente elevados. Esses movimentos traduziram-se em acréscimos populacionais de 330 mil, 275 mil e 183 mil pessoas, respectivamente.

A população residente de nacionalidade estrangeira representava, no final de 2025, 14,0% do total da população residente. Desde 2021, mais do que duplicou, correspondendo a um aumento de 849.384 pessoas, ou mais 6,9 pontos percentuais.

Apesar do reforço da população em idade activa, o envelhecimento demográfico continuou a acentuar-se. Em 2025, o índice de envelhecimento atingiu quase o dobro de idosos face aos jovens, com 19 idosos por cada 10 jovens, quando em 2021 a relação era de 18 por 10.

A idade mediana da população residente, por outro lado, passou para 45,8 anos, abaixo dos 46,1 anos registados em 2021, ano dos últimos censos, sinalizando um ligeiro rejuvenescimento.

Os últimos dados da Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA), divulgados em Outubro do ano passado, indicavam que, no final de Dezembro de 2024, estavam registados 1.543.697 cidadãos estrangeiros a residir em território nacional, abaixo de estimativas feitas em Abril.