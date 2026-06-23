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Nacional | 23-06-2026 15:54

Mãe de menores abandonados apanhada em Fátima continua presa em Portugal

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A mulher francesa, de 41 anos, que está em prisão preventiva, foi hoje presente à Relação de Évora, na sequência do Mandado de Detenção Europeu de que é alvo por parte das autoridades de França, revelou o Ministério Público (MP).

O Tribunal da Relação de Évora determinou hoje que a mãe das crianças francesas abandonadas na zona de Alcácer do Sal - e que foi apanhada num café em Fátima com o companheiro - continue detida em Portugal, com o processo judicial em curso no Tribunal de Setúbal.
A mulher francesa, de 41 anos, que está em prisão preventiva, foi hoje presente à Relação de Évora, na sequência do Mandado de Detenção Europeu de que é alvo por parte das autoridades de França, revelou o Ministério Público (MP).
Em comunicado publicado na página de Internet da Procuradoria-Geral Regional de Évora, o MP explicou que a cidadã foi ouvida e “consentiu na sua entrega ao Estado requerente, não renunciando ao princípio da especialidade”.
“Foi, de imediato, proferida decisão de recusa parcial do cumprimento do MDE no que respeita aos factos ocorridos em Portugal e que são objecto do já referido processo que corre termos no DIAP [Departamento de Investigação e Ação Penal] de Setúbal”, lê-se na nota.

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