Presidente de VFX pede utilização gratuita da Ponte das Lezírias

O presidente da Câmara de Vila Franca de Xira, Fernando Paulo Ferreira, defendeu esta terça-feira, 23 de Junho, que a Infraestruturas de Portugal (IP) deverá assegurar um acesso gratuito à Ponte das Lezírias, no Carregado, caso as obras na ponte Marechal Carmona venham a provocar grandes constrangimentos de trânsito nas horas de ponta.

Em declarações à Antena 1 o autarca considerou esta tarde que o corte total da circulação da ponte não está previsto, mas que a mesma tem duas faixas e se duas delas ficarem cortadas "estaremos a falar de um constrangimento enorme" para a comunidade, naquela que é uma das principais vias de circulação entre o concelho de Vila Franca de Xira e o vizinho concelho de Benavente. Por isso, anunciou, no decurso das obras na ponte a autarquia promete fazer uma proposta à IP, no sentido de reorientar o trânsito se necessário pela vizinha Ponte das Lezírias, via A13 e A1, devendo a passagem ser gratuita nas horas de maior constrangimento.

A IP, como O MIRANTE já tinha noticiado, já tinha dito que os trabalhos serão executados de forma faseada para reduzir o impacto no trânsito embora possam vir a ocorrer condicionamentos temporários e reduções pontuais do número de vias disponíveis.

A reabilitação da Ponte Marechal Carmona, em Vila Franca de Xira, vai custar 22 milhões de euros e contempla a realização de obras de reabilitação que visam o reforço estrutural da ponte.

A Infraestruturas de Portugal assinou no final de Abril um contrato com a empresa construtora Teixeira Duarte. A empreitada tem um prazo de execução de 900 dias (dois anos e cinco meses).

Numa nota divulgada em 25 de Março de 2024, a IP explicou que a intervenção visa “a reabilitação geral, incluindo o tabuleiro rodoviário” e o reforço da “segurança estrutural da ponte à ação sísmica”.

Entre os trabalhos previstos estão, de acordo com a IP, o reforço dos pilares da ponte, junto à base, a “substituição dos aparelhos de apoio nos pilares-parede, encontros e pilares marginais por novos apoios de isolamento sísmico”, a substituição das juntas de dilatação do tabuleiro, “para acomodar os deslocamentos sísmicos”, e a “introdução de amortecedores entre o tabuleiro e os pilares marginais”.

A empreitada irá também incluir a reparação de zonas danificadas do betão, melhorias dos sistemas de recolha e drenagem da água nas juntas de dilatação do tabuleiro, a impermeabilização e repavimentação do tabuleiro e a “proteção geral e tratamento local das estruturas metálicas”. A Ponte Marechal Carmona Vila Franca de Xira ao concelho de Benavente e foi inaugurada em 1951.