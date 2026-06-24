Automóveis cada vez maiores colocam em risco pessoas e desperdiçam energia

De acordo com um relatório recente da Federação Europeia dos Transportes e Ambiente e da “Clean Cities Campaign”, divulgado em Portugal pela associação Zero, o aumento progressivo do tamanho dos automóveis está a colocar em risco a segurança rodoviária, a eficiência energética e a gestão do espaço público. A análise revela que, desde o ano 2000, os novos veículos vendidos na Europa têm crescido anualmente cerca de 1,2 centímetros em comprimento e 0,5 centímetros em altura e largura, uma tendência que contrasta com a redução do tamanho das famílias e das taxas de ocupação dos carros. Este crescimento pressiona fortemente o planeamento urbano, especialmente em países como Portugal, onde o espaço rodoviário já limita a existência de passeios adequados, ciclovias e faixas de autocarro, prevendo-se ainda a perda de até 14% dos lugares de estacionamento à superfície nas cidades europeias até 2040.

Além do impacto no espaço, a proliferação de veículos de grandes dimensões traz consequências graves para a segurança, estimando-se que possa causar mais 400 mortes anuais de peões e ciclistas na Europa até 2040, o que perfaz um acréscimo de 2.500 mortes de adultos e 79 de crianças a longo prazo. O estudo aponta também para um desperdício económico significativo devido ao maior consumo de energia destes automóveis, calculando-se um custo adicional de 36 mil milhões de euros no carregamento de veículos eléctricos e de 10 mil milhões de euros nos abastecimentos de carros a combustão. Perante este cenário, a Zero defende a aplicação urgente de medidas regulatórias, que incluem a fixação de limites máximos para o tamanho dos carros, o agravamento de impostos, portagens e taxas de estacionamento para modelos maiores, e a criação de incentivos europeus à produção e aquisição de veículos eléctricos compactos.