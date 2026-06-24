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Nacional | 24-06-2026 17:46

SPM contesta equidade e rigor no exame nacional de Matemática A

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A Sociedade Portuguesa de Matemática (SPM) criticou a prova do 12.º ano, alertando que a inclusão de perguntas alternativas e as novas regras de pontuação comprometem a justiça da avaliação e a discriminação de desempenhos.

A Sociedade Portuguesa de Matemática (SPM) manifestou hoje sérias reservas quanto ao rigor e à equidade do exame nacional de Matemática A do 12.º ano, realizado na passada terça-feira. Em causa está o facto de a prova ter apresentado perguntas alternativas para acomodar dois currículos distintos, uma vez que algumas turmas integram, desde 2023, um projecto-piloto de novas Aprendizagens Essenciais (AE). Segundo a SPM, os itens alternativos não são comparáveis em termos de exigência e complexidade, o que invalida uma avaliação externa justa e prejudica a confiança no processo. A associação recorda que já tinha alertado para a "impossibilidade prática" de criar um exame único equilibrado, dadas as disparidades estruturais e os objectivos profundamente diferentes entre as AE homologadas em 2018 e as de 2023.
Além da dualidade de currículos, a SPM criticou duramente a metodologia de classificação de um grupo de seis itens, no qual apenas contavam para a nota final as três respostas com melhor pontuação. Os especialistas apontam que esta regra permite que um aluno atinja a nota máxima de 20 valores mesmo errando perguntas, o que acaba por nivelar por baixo desempenhos que na realidade são distintos e retira à prova a capacidade de discriminar os diferentes níveis de mérito.

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