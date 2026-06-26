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Nacional | 26-06-2026 10:29

Instituto para comportamentos aditivos lança campanha focada nos jovens

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Hoje assinala-se o Dia Internacional contra o Abuso e o Tráfico Ilícito de Drogas.

O Instituto para os Comportamentos Aditivos e Dependências (ICAD) lança hoje, no âmbito do Dia Internacional contra o Abuso e o Tráfico Ilícito de Drogas, a campanha digital "Bom é Poder Decidir – As tuas escolhas, a tua saúde!". Sendo a primeira iniciativa nacional de prevenção universal deste género em mais de uma década, o projecto terá a duração de 12 meses e foca-se nos jovens, identificados como a população em maior risco para o início de consumos e comportamentos de risco.
A presidente do ICAD, Joana Teixeira, explicou à agência Lusa que esta aposta na prevenção visa mitigar custos futuros a vários níveis, assentando no desenvolvimento de cinco factores de protecção essenciais: o reforço da autoestima, o sentimento de pertença, a ocupação de lazer saudável, a promoção de bem-estar emocional e a criação de hábitos saudáveis de alimentação e exercício físico. Adaptada a uma nova geração digital e com diferentes padrões de consumo, a campanha universal será dinamizada através de cinco vídeos especificamente direcionados para este público jovem.

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