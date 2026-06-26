Nacional | 26-06-2026 19:47
Militar da GNR disparou para o ar durante visita de ministro
A GNR explicou que o militar, no momento dos disparos, "aparentava instabilidade do foro psicológico", e após o incidente, foi de "imediato acompanhado" pelos serviços clínicos da guarda, tendo a situação sido prontamente controlada”.
Um militar da GNR efectuou hoje disparos para o ar, com a arma de serviço, nas instalações do Centro de Formação de Portalegre, sem causar “quaisquer feridos ou danos materiais”, segundo fonte daquela força de segurança.
A Divisão de Comunicação e Relações Públicas da GNR indicou que o episódio ocorreu “durante a manhã” de hoje e que o militar da guarda se encontrava em serviço interno no centro de formação.
O Ministro da Administração Interna esteve hoje em Portalegre na da cerimónia militar de juramento de bandeira de 652 guardas provisórios da GNR.
No entanto, a cerimónia decorreu no Estádio Municipal de Portalegre, que fica numa zona da cidade distinta e ainda longe do Centro de Formação da Guarda, onde o militar efectuou os disparos.
A GNR explicou que o militar, no momento dos disparos, "aparentava instabilidade do foro psicológico", e após o incidente, foi de "imediato acompanhado" pelos serviços clínicos da guarda, tendo a situação sido prontamente controlada”.
Uma outra fonte policial contactada pela Lusa acrescentou que o militar que efectuou os disparos foi encaminhado para internamento compulsivo, numa unidade hospitalar em Lisboa.
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