Transtejo inicia amanhã ligação experimental entre as duas margens do Tejo

A Transtejo Soflusa inicia no próximo sábado, em regime experimental, uma nova ligação fluvial entre o Seixal, o Barreiro e o Cais do Sodré, disponibilizando seis carreiras aos sábados com o objectivo de reforçar a mobilidade intermunicipal na margem sul do Tejo. Em comunicado, a empresa liderada por Rui Rei explicou que esta operação estabelece uma ligação directa entre os concelhos do Seixal e do Barreiro, sem que haja necessidade de passagem por Lisboa. Esta medida, que mantém válidos os títulos de transporte actualmente em vigor, visa promover uma maior integração da rede de transporte público na Área Metropolitana de Lisboa.

Como entidade responsável pelas ligações fluviais entre as duas margens do Tejo, a Transtejo Soflusa referiu que a nova rota surge para responder à necessidade de melhorar a acessibilidade entre estes dois importantes pólos urbanos da Margem Sul, criando assim novas oportunidades de deslocação para fins sociais, turísticos, culturais e comerciais.