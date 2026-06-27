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Nacional | 27-06-2026 19:07

Grande Lisboa concentra maior parte das redes culturais do País

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O estudo do OPAC indica que, em 2025, existiam 30 municípios portugueses, de um total de 308, que não possuíam qualquer equipamento integrado nas cinco redes culturais geridas pelo Ministério da Cultura, Juventude e Desporto.

A Grande Lisboa, onde se inclui o concelho de Vila Franca de Xira, a par com a região Norte, consolidam-se como os principais pólos de concentração de equipamentos integrados nas redes culturais nacionais em Portugal. Segundo um estudo do Observatório Português das Actividades Culturais (OPAC), com dados reportados a 2025, esta liderança é evidente em várias vertentes. Na Rede Portuguesa de Museus (RPM), estas duas regiões concentram a maioria absoluta do país, somando 57,1% do total de equipamentos, com especial destaque para os concelhos de Lisboa, que lidera com 28 museus, do Porto, com 15, e de Sintra, com 10. No que toca à Rede Portuguesa de Arte Contemporânea (RPAC), o Norte assume o primeiro lugar com 33% dos espaços credenciados, impulsionado pela Área Metropolitana do Porto, enquanto a Grande Lisboa detém 22,7%, localizados maioritariamente na capital. Já na Rede Portuguesa de Arquivos (RPA), o protagonismo inverte-se, sendo que a Grande Lisboa lidera a nível nacional com 29,8% dos arquivos - com o concelho de Lisboa a destacar-se isoladamente com 12 equipamentos - seguida de perto pela região Norte com 26,3%. Apesar da forte presença cultural nas grandes áreas metropolitanas, o panorama nacional ainda revela assimetrias regionais significativas, embora com progressos visíveis. O estudo do OPAC indica que, em 2025, existiam 30 municípios portugueses, de um total de 308, que não possuíam qualquer equipamento integrado nas cinco redes culturais geridas pelo Ministério da Cultura, Juventude e Desporto. Estes concelhos situam-se em territórios classificados como de baixa ou parcialmente baixa densidade.

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