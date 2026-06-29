26% dos alunos inscritos em cursos técnico-profissionais abandonaram os estudos

Um em cada quatro alunos inscritos num curso Técnico Superior Profissional (CTeSP) abandonou o ensino superior um ano após ter entrado, segundo dados do portal Infocursos, que revela ainda mais desistências no ensino privado. Os dados do Infocursos mostram que 26% dos alunos que se inscreveram em 2022/2023 ou em 2023/2024 num CTeSP já não se encontravam no ensino superior português no ano lectivo de 2024/2025.

Nos cursos privados, a percentagem de desistência sobe para 29,8%, segundo o portal que a partir de hoje disponibiliza informação estatística atualizada sobre todos os CTeSP, mas também licenciaturas de 1.º ciclo, mestrados integrados e mestrados 2.º ciclo. Os números mostram que há cada vez mais alunos inscritos em CTeSP – passaram de pouco mais de 13 mil em 2020/2021 para mais de 16 mil no ano passado, mas as taxas de desistência são muito elevadas. Entre os alunos que entraram para as licenciaturas nos anos lectivos de 2022/2023 e 2023/2024, o abandono é muito inferior: No sector público, 9,1% não foram encontrados no ensino superior um ano após o início do curso, enquanto no privado a taxa foi de 9,4%.

O portal Infocursos apresenta 6.319 cursos para os alunos que pretendem agora ingressar no ensino superior. Os indicadores estatísticos por curso são apresentados se fizerem parte da oferta formativa para o actual ano lectivo e tiverem tido inscritos no 1.º ano, pela 1.ª vez, no ano lectivo 2024/25. O portal apresenta informações variadas desde o número de alunos inscritos nos últimos cinco anos, idade dos estudantes, a situação em que se encontravam após terem iniciado o curso, taxas de conclusão dos cursos ou recém-diplomados inscritos no instituto de desemprego. Há dados sobre 1.060 CTeSP, 1.723 cursos de licenciaturas e mestrados integrados e 3.536 cursos de mestrados de 2.ºciclo.