GNR regista mais de 2.300 furtos em residências e alerta para período de férias

A Guarda Nacional Republicana (GNR) registou mais de 2.300 furtos em residências neste ano e alertou para as férias de verão, períodos em que muitas habitações ficam temporariamente desocupadas. Em comunicado, a força de segurança declara que “tem monitorizado com especial atenção este fenómeno criminal”, verificando-se “uma tendência de ligeira diminuição nos últimos anos”. Segundo a mesma fonte, “o número de crimes de furtos em residências registados (com e sem arrombamento/escalamento)” ascenderam a 6.469 em 2024, 6.275 em 2025 e, até 31 de Maio deste ano a 2.344.

Este ano já foram detidos 54 suspeitos, face aos 129 de 2024 e aos 132 de 2025. A GNR indicou que os distritos com maior número de ocorrências em 2026 foram: Faro (371), Porto (255), Lisboa (216), Setúbal (205) e Leiria (183). Entre os conselhos dados pela GNR estão "certificar-se de que todas as portas, janelas, portões, garagens e anexos ficam devidamente fechados e trancados, evitar deixar sinais evidentes de ausência (correspondência acumulada, estores completamente fechados, iluminação exterior desligada), evitar divulgar nas redes sociais informações detalhadas sobre viagens, férias ou ausências" bem como "guardar bens de valor em local seguro e manter registo fotográfico, números de série e facturas, utilizar temporizadores de iluminação para simular presença" e "instalar, sempre que possível, sistemas de alarme e videovigilância.