uma parceria com o Jornal Expresso
29/06/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Nacional | 29-06-2026 10:11

Turismo ligado ao transporte aéreo contribui para aumento das rendas em Portugal

aeroporto aviao
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Segundo a Zero, a análise estima que a renda média anual das casas em Portugal, em áreas de maior pressão turística, aumente 193 euros por ano para novos contratos, ao longo dos próximos cinco anos (2026-2031).

A Zero - Associação Sistema Terrestre Sustentável, indicou hoje que as chegadas de turistas por avião contribuem para o aumento das rendas das casas em Portugal, defendendo uma mudança do modelo de desenvolvimento turístico do país. A associação ambientalista cita um novo estudo sobre os impactos económicos do crescimento do transporte aéreo e do turismo publicado hoje pela Federação Europeia dos Transportes e Ambiente, que a ZERO integra.
O estudo “demonstra que o aumento contínuo das chegadas por via aérea não só agrava os impactos ambientais e climáticos, como também contribui para a pressão sobre o mercado habitacional, reduz o investimento produtivo na economia e não assegura uma melhoria significativa dos salários ou da qualidade de vida das populações”, acrescenta em comunicado. Os preços das habitações e das rendas são sensíveis à chegada de turistas internacionais, independentemente do meio de transporte utilizado, mas o estudo isola a contribuição do transporte aéreo, considerando que Portugal se encontra entre os países que poderão sofrer “uma das maiores pressões sobre os preços da habitação e das rendas”.
Segundo a Zero, a análise estima que “a renda média anual das casas em Portugal, em áreas de maior pressão turística, aumente 193 euros por ano para novos contratos, ao longo dos próximos cinco anos (2026-2031)”. Os ambientalistas salientam que estes resultados fazem aumentar as suas preocupações em relação “à expansão da capacidade aeroportuária na região de Lisboa”.
“Aos impactos conhecidos em matéria de emissões de gases com efeito de estufa, ruído, poluição atmosférica, degradação da biodiversidade e pressão sobre as infraestruturas urbanas, junta-se agora um efeito económico frequentemente negligenciado: o agravamento da crise da habitação e da pressão turística sobre o território”. Além disto, o estudo mostra igualmente que “a pressão exercida pelo crescimento do turismo associado ao tráfego aéreo sobre o aumento dos preços da habitação pode produzir efeitos negativos na produtividade da economia portuguesa”, referindo projeções que indicam que o investimento empresarial poderá sofrer uma quebra de 0,5% no período 2019-2031, o que corresponde, em termos absolutos, “a uma perda estimada em cerca de 200 milhões de euros por ano”.

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1776
    24-06-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1776
    24-06-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1776
    24-06-2026
    Capa Vale Tejo
    24-06-2026
    Especiais de O MIRANTE
    22-04-2026
    Revista Saúde e Bem Estar
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região