Nadadores salvadores alertam para aumento de risco de afogamento

A Federação Portuguesa de Nadadores Salvadores (Fepons) alertou esta terça-feira, 30 de Junho, para o aumento do risco de afogamento nos próximos dias por causa da subida prevista das temperaturas e apelou às autoridades para incluírem este risco nas mensagens de aviso à população.

Em comunicado, os nadadores salvadores lembram que a experiência recente de outros países europeus mostra que os períodos de calor extremo levam muitas pessoas a procurar rios, barragens, lagoas, praias marítimas e piscinas para se refrescarem, aumentando o risco de acidentes, sobretudo em locais não vigiados.

Para controlar este risco, a Fepons recomenda que se escolham sempre zonas vigiadas, se evitem banhos em rios, barragens e locais desconhecidos ou sem vigilância e que se tente entrar na água acompanhado por outra pessoa.

Aconselha ainda a manter vigilância permanentemente nas crianças - “sempre à distância de um braço” -, evitar mergulhos em locais desconhecidos e a não consumir álcool antes ou durante as idas à água.

Alerta que o calor extremo é também um factor de risco para o afogamento e recorda que a prevenção deve começar antes da entrada na água.

Segundo os dados divulgados há 15 dias pela Fepons, 57 pessoas morreram afogadas em Portugal até 31 de Maio, um valor praticamente idêntico ao registado no mesmo período de 2024 (58 mortes), que constituiu o pior período homólogo desde o início da série histórica do Observatório do Afogamento da federação, em 2017.

A federação apela ainda às entidades públicas para que integrem o risco de afogamento nas mensagens de proteção da população durante períodos de calor extremo.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) tem alertado em comunicados que está previsto um longo período de "tempo muito quente e seco" em Portugal continental, com temperaturas máximas até 43 graus em algumas regiões.

"Prevê-se um longo período com tempo quente e seco, com a temperatura máxima a atingir valores entre 40 e 43°C no Vale do Tejo e no Alentejo a partir de dia 01 [quarta-feira], e que poderão estender-se a alguns locais das restantes regiões no final da semana", lê-se no comunicado distribuído na segunda-feira.

Por causa desta previsão, o IPMA colocou hoje vários distritos sob aviso amarelo (o menos grave) e, a partir de quarta-feira, vai ativar o aviso laranja (o segundo mais grave) no Alentejo, estendendo-o na quinta-feira a Lisboa, Setúbal, Santarém e Leiria.