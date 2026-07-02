ULS Estuário do Tejo reforça plano de contingência devido a vaga de calor

A Unidade Local de Saúde (ULS) Estuário do Tejo definiu um conjunto de orientações organizacionais e alternativas assistenciais para responder às elevadas temperaturas registadas recentemente e às previsões meteorológicas para os próximos dias. A medida, divulgada em comunicado, visa garantir o regular funcionamento das Unidades de Cuidados de Saúde Primários, assegurando a continuidade da prestação de cuidados em condições de segurança tanto para os utentes como para os profissionais de saúde.

Segundo a instituição, este plano assenta na adaptação das actividades às condições específicas de cada unidade funcional, com um foco na protecção dos grupos mais vulneráveis da população e na manutenção de uma resposta assistencial.

Paralelamente às alterações internas, a ULS Estuário do Tejo emitiu um apelo directo à comunidade, recomendando aos cidadãos que adoptem comportamentos preventivos perante o calor intenso. Entre os conselhos partilhados, a administração hospitalar apela a que se evitem deslocações desnecessárias durante as horas de maior calor e que os utentes compareçam nas consultas apenas à hora marcada, evitando tempos de espera prolongados em ambiente hospitalar. Adicionalmente, as autoridades de saúde reforçam a importância de manter uma hidratação adequada, utilizar vestuário leve e contactar previamente a unidade de saúde sempre que houver necessidade de obter esclarecimentos ou de proceder ao reagendamento de atos médicos.