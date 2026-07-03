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Nacional | 03-07-2026 12:59

Aviso vermelho por calor extremo alargado a 12 distritos até domingo

Calor Quente sol
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Santarém, Lisboa, Leiria e Setúbal estão entre os distritos sob o nível mais grave de aviso meteorológico. Temperaturas podem chegar aos 44 graus e Governo já declarou situação de alerta em Portugal continental.

O calor extremo apertou o cerco a Portugal continental e o Instituto Português do Mar e da Atmosfera alargou esta sexta-feira, 3 de Julho, o aviso vermelho a 12 distritos, mantendo a situação até às 23h00 de domingo. Santarém, Lisboa, Leiria e Setúbal estão entre os territórios abrangidos pelo nível mais grave de alerta meteorológico.
Segundo o IPMA, além destes quatro distritos, estão também sob aviso vermelho Portalegre, Évora, Beja, Viana do Castelo, Porto, Braga, Coimbra e Aveiro. O país atravessa um período de temperaturas muito elevadas, com máximas que podem atingir os 44 graus Celsius e mínimas tropicais entre os 24 e os 28 graus.
A situação levou o Governo a declarar, na quinta-feira, situação de alerta em Portugal continental devido às altas temperaturas previstas até segunda-feira. Foram também emitidos despachos de excepção que proíbem a utilização de maquinaria em actividades agrícolas, numa tentativa de reduzir riscos num contexto particularmente favorável à ocorrência de incêndios rurais.
A Direcção-Geral da Saúde já tinha divulgado recomendações dirigidas aos municípios, sublinhando o papel de proximidade das autarquias na protecção das populações mais vulneráveis. Entre as medidas aconselhadas estão a sinalização de idosos, pessoas isoladas ou doentes crónicos, a realização de contactos preventivos e, sempre que possível, visitas domiciliárias.
A DGS recomenda ainda a abertura de zonas de arrefecimento, a disponibilização de água potável, a garantia do bom funcionamento dos bebedouros públicos e o prolongamento dos horários de bibliotecas, piscinas e outros equipamentos climatizados de proximidade.
Nos espaços públicos, as autarquias são aconselhadas a reforçar zonas de sombra, instalar estruturas temporárias de sombreamento e arrefecimento e adaptar os horários dos trabalhos municipais realizados ao ar livre. A coordenação entre autoridades de saúde, unidades locais de saúde, bombeiros, forças de segurança, Cruz Vermelha, Segurança Social e instituições sociais deve também ser reforçada.
Perante a vaga de calor, os hospitais activaram o nível mais baixo dos respectivos planos de contingência, numa fase em que as autoridades apelam à população para evitar a exposição solar nas horas de maior calor, beber água regularmente e acompanhar familiares, vizinhos ou pessoas em situação de maior fragilidade.

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