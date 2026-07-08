Governo instala 12 novos radares de velocidade média nas estradas

O Governo vai instalar 12 novos radares de velocidade média nas estradas portuguesas, anunciou hoje o Ministério da Administração Interna, acrescentando que a proposta do novo Código da Estrada será entregue ao executivo em Setembro.

O anúncio foi feito pelo secretário de Estado da Protecção Civil, Rui Rocha, no final da apresentação da campanha de segurança rodoviária "Este Verão tu escolhes como chegar… Escolhe chegar bem!", uma iniciativa da ABC – Associação Bênção dos Capacetes que visa alertar os utilizadores de motociclos para a adopção de comportamentos responsáveis.

Rui Rocha precisou que a equipa multidisciplinar criada pelo Governo para desenvolver uma proposta para um novo Código da Estrada deverá entregar as conclusões ao Ministério da Administração Interna (MAI) em Setembro.

O novo Código da Estrada está entre as várias medidas anunciadas em Abril pelo Governo para reduzir a sinistralidade rodoviária, além da reactivação da Brigada de Trânsito da GNR, quase 20 anos depois, e do reforço da fiscalização nas estradas.

O secretário de Estado disse também que está a ser ultimado um concurso público para a instalação de mais radares de velocidade média nas estradas.

Segundo o MAI, serão 12 os radares de velocidade média a instalar nas estradas portuguesas.

O governante falou ainda da Estratégia Nacional de Segurança Rodoviária (ENSR), que está em consulta pública até 18 de Julho, destacando que este documento tem como objectivo reduzir em 50% o número de vítimas mortais até 2030, face a 2019.

Rui Rocha indicou que a ENSR estava parada há vários anos e considerou que se trata de "um avanço significativo" para combater a sinistralidade rodoviária.

Também presente na cerimónia, o ministro da Administração Interna, Luís Neves, alertou para a necessidade da adopção de comportamentos responsáveis e seguros na estrada, promovendo uma cultura de segurança, respeito e cidadania.

O ministro indicou ainda que, até 6 de Julho, foram registadas 250 vítimas mortais em acidentes rodoviários, mais 33 do que no mesmo período do ano passado.

A campanha hoje apresentada no MAI, que tem como parceiros o Ministério da Administração Interna, a Guarda Nacional Republicana, a Polícia de Segurança Pública e a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, visa sensibilizar a sociedade para a importância da prudência, da responsabilidade e da valorização da vida humana na estrada, em particular junto da comunidade motociclista durante o Verão.

Os destinatários da campanha são motociclistas de todas as idades e níveis de experiência, condutores de ciclomotores, scooters e motociclos de pequena e grande cilindrada, motoclubes, associações de motociclistas e grupos informais, jovens recém-encartados e novos utilizadores de motociclos.

A campanha dirige-se igualmente a empresas e profissionais que utilizam motociclos como ferramenta de trabalho, famílias e acompanhantes de motociclistas e a todos os utilizadores das estradas.

Na cerimónia foi também assinado um protocolo de colaboração interinstitucional entre a ABC, a GNR, a PSP, a ANSR, o Santuário de Fátima e a Câmara Municipal de Ourém para a XI Peregrinação da Bênção dos Capacetes, em Fátima, a realizar em Setembro.